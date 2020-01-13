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Мурманская область. Арктика13.01.20 09:30

Северный морской путь – 2024 - без фантазий

Счётная палата РФ видит дефицит ледокольного флота и судов арктического класса у потенциальных крупных перевозчиков по Северному морскому пути (СМП), следует из отчёта ведомства о промежуточных результатах мониторинга комплексного плана развития инфраструктуры.

«Ряд потенциальных крупных перевозчиков по Северному морскому пути (в том числе УК «Востокуголь», ООО «Северная звезда» и АО «Нефтегазхолдинг» с планируемым объёмом грузопотока к 2024 году 28 миллионов тонн) не обладают ледокольным флотом и судами арктического класса для перевозки грузов в акватории Северного морского пути», - говорится в отчете.

СП отмечает, что для решения данной проблемы УК «Востокуголь» планирует сделать заказ соответствующих судов на верфи «Звезда», однако «указанный факт не исключает рисков дефицита мощностей предприятия для выполнения заказа для УК «Востокуголь» и, как следствие, дефицита судов ледового класса у компании».

«Проведенный анализ показал, что показатели функционирования объектов инфраструктуры в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн могут быть не выполнены в срок (к 2024 году. - Ред.)», - пишет РИАН, ссылаясь на материалы СП РФ.

Ведомство отмечает, что планируемый объём грузоперевозок по СМП к 2024 году учитывает прогноз перевозки нефти «Нефтегазхолдинга» в объёме 5 миллионов тонн. «При этом в настоящее время АО «Нефтегазхолднинг» только ведёт геологоразведочные работы на участках месторождений на полуострове Таймыр, по результатам которых не исключена возможность недостаточности объёма добываемой нефти для обеспечения заявленных объемов перевозок», - пишет СП.

Также ведомство в отчёте указывает на риски недозагрузки мощностей угольного терминала «Лавна» в Мурманске на фоне постепенного вытеснения угля из энергобаланса Европы.

Что касается внутренних водных путей, ведомство говорит об отсутствии в соответствующей федеральной программе мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, в том числе в регионах, где альтернатив водному транспорту нет, например, в ряде районов Крайнего Севера, а также мероприятий по обновлению речного флота.

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