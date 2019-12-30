Северный морской путь – лёд тронулся, дамы и господа!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

«В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года», прописано в документе.

Медведев поручил Минфину, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и госкорпорации по атомной энергии «Росатом» при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана.

Также госкомиссия по вопросам развития Арктики предоставит на утверждение в правительство РФ планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Севморпути.

В пояснительной записке к документу отмечается, что план сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков. Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта «Северный морской путь» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года.