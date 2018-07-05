Северный морской путь будет обслуживаться по «принципу двух ключей»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Вызов Арктики», или Куда бежит Наталья Бережная
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Мурманская область. Арктика05.07.18 08:55

Северный морской путь будет обслуживаться по «принципу двух ключей»

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект о полномочиях госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного морского пути и прилегающих территорий. Об этом сообщается в материалах правительства РФ.

Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесён госкорпорацией «Росатом».

Законопроектом предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, развития инфраструктуры (портовой и энергетической), безопасности мореплавания в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий, а также обеспечения необходимых при этом сервисов, у одного инфраструктурного оператора – госкорпорации «Росатом». На «Росатом» предлагается возложить функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе СМП и прилегающих территорий.

В частности, предусматривается наделение госкорпорации «Росатом» полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Предлагается также закрепить за госкорпорацией функции по разработке предложений в части формирования государственной политики по развитию и устойчивому функционированию СМП, инфраструктуры его морских портов, в том числе энергетической инфраструктуры, и их реализации в соответствии с планом развития инфраструктуры СМП, утверждаемым Минтрансом России.

Определяются полномочия «Росатома» по подготовке и направлению в Минтранс России предложений по созданию морских портов СМП и созданию объектов инфраструктуры этих морских портов для включения их в проекты схем территориального планирования в области федерального транспорта.

Предусматриваются также функции по организации плавания в акватории СМП.

Законопроектом закрепляется «принцип двух ключей», в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом России по согласованию с госкорпорацией «Росатом» отдельных актов в сфере функционирования СМП.

К таким актам, в частности, относятся: обязательные постановления в морском порту, расположенном в акватории СМП, правил ледокольной проводки судов, правил ледовой лоцманской проводки судов и правил проводки судов по маршрутам в акватории СМП, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов; перечень морских портов СМП; перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП; решение об открытии морского порта СМП.

В части управления государственным имуществом в морских портах СМП госкорпорацию «Росатом» предлагается наделить, в частности, полномочиями по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества, закреплённого за подведомственными предприятиями госкорпорации, закреплению федерального имущества в хозяйственном ведении за подведомственными предприятиями, обращению от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки, необходимые для размещения объектов инфраструктуры морских портов на побережье акватории СМП, и права собственности на такие объекты, которое возникает в соответствии с федеральными законами.

Перечень государственного имущества, необходимого для выполнения возлагаемых на госкорпорацию полномочий в области управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, будет определяться правительством России.

На правительство России также предлагается возложить полномочия по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, которое будет осуществляться совместно Росморречфлотом и госкорпорацией «Росатом».

Кроме того, предусматриваются полномочия правительства по утверждению правил плавания в акватории СМП. Такие правила должны определять порядок организации плавания судов в акватории СМП, включающий выдачу Минтрансом России или подведомственной ему организацией по согласованию с госкорпорацией «Росатом» или подведомственной ей организацией разрешений на плавание судов в акватории СМП и выдачу удостоверений лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов, о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории СМП. Правила также должны содержать положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в акватории СМП.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит активизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике и инфраструктуры морских портов СМП, увеличить грузопоток по СМП.

«Передача полномочий госкорпорации «Росатом» позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры его морских портов», - указывается в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.

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