Северный морской путь может дополнить и Северный морской коридор

В России прорабатывается целесообразность введение понятия Северного морского транспортного коридора, которое будет дополнять Северный морской путь. Об этом в интервью ИАА «ПортНьюс» рассказал заместитель директора дирекции – директор департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Это в некотором смысле возврат к опыту Советского Союза, когда был создан Главсевморпуть, отвечавший за трассу от Мурманска до Камчатки (Северный морской путь сейчас ограничивается Карскими воротами с запада и Беринговым проливом с востока). Это не замена Севморпути, но это более правильная с точки зрения экономики модель развития наших северных морей», - сказал представитель «Росатома».