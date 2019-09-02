Северный морской путь освободился ото льда, но он не стал более привлекательным для судовладельцев

Короткий путь через Арктику, соединяющий Азию и Европу, свободен ото льда, и, похоже, по нему спокойно могут идти суда даже не обладающие ледовым классом. Остатки льда исчезли в середине августа, и, по данным ледовой обстановки, вся акватория СМП сейчас свободна ото льда, в том числе и в Восточно-Сибирском море, где ледяной покров обычно держится дольше всего.

На август-октябрь приходится пик перевозок в Арктике. Но количество судов на трассе СМП по-прежнему невелико. По данным Администрации СМП, на последнюю неделю августа на маршруте между Беринговым проливом и архипелагом Новая Земля протяженностью более 5500 км находится 94 судна.

Подавляющее большинство из них находятся в западной части СМП, где льда не было уже в июле. Восточнее Карского моря находятся лишь около 30 судов. Примерно 20 из всего числа судов на СМП в данный момент - это танкеры. Часть из них везут нефть с Новопортовского месторождения, другие заняты перевозкой СПГ с Ямала.

СМП является одним из главных приоритетов федеральной власти, и президент В. Путин поставил задачу увеличить к 2024 году объм перевозок по маршруту до 80 млн тонн.

В 2018 году грузопоток составил около 20 млн тонн, и, по оценкам Министерства природных ресурсов, по итогам 2019 года должен достичь 30 млн тонн. Львиная доля грузооборота - это сжиженный природный газ с завода «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа», и лишь незначительная часть приходится на транзитные грузы.

Однако, несмотря на быстрый рост объёмов, число судоходных компаний, планирующих использовать маршрут, остаётся низким. По данным Администрации СМП, по состоянию на конец августа разрешение на плавание по СМП в этом году пока запросило 662 судна, что соответствует уровню прошлого года. В 2018 году заявки на получение разрешения подали в общей сложности 808 судов, а в предыдущие пять лет их число колебалось от 660 до 730.

Кроме того, лишь ограниченное число судов, находящихся сейчас на СМП, фактически перевозят грузы. Судя по официальным данным, почти половина судов - это буксиры и суда обеспечения, большинство из которых занято сопровождением нефтегазовых проектов. Они либо задействованы на бурении скважин буровыми «Арктическая», «Амазон» и «Nan Hai Bao Hai», либо обеспечивают деятельность терминала «Ямал СПГ» в Сабетте.

Развитие ситуации на СМП тесно связано с происходящим сейчас в его акватории значительным изменением климата. 2019 год вот-вот станет самым тёплым за всю историю наблюдений, а таяние льдов достигает беспрецедентных уровней. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, площадь морских льдов в Арктике в этом году близка к уровню 2012 года, когда она была минимальной за всю историю спутниковых наблюдений. На подготовленных центром картах видно, что в первой половине августа отступление льдов наблюдалось в основном зоне пятнистого ледяного покрова в Восточно-Сибирском море и вдоль кромки льдов в северных частях моря Бофорта и Чукотского моря, пишет thebarentsobserver.

Отступление льдов сопровождается высокими температурами воздуха. В течение первой половины августа температура воздуха вдоль побережья Сибири превышала среднее значение 1981–2010 годов на 2-7 градусов Цельсия, а над Канадским Арктическим архипелагом — на 1–6 градусов.

При этом, по данным центра, в центральной части Северного Ледовитого океана преобладали температуры, близкие к средним.