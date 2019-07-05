СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Перевозка грузов в Арктике будет расти быстрыми темпами благодаря проектам по добыче углеводородного сырья

В апреле в Мурманске состоялась IX Международная конференция «Логистика в Арктике». В ней приняли участие более 100 представителей транспортных компаний, поставщиков логистических услуг, промышленности, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, законодательных исполнительных органов власти. Основной целью конференции было обсуждение путей решения задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – довести объём перевозимых по Северному морскому пути (СМП) грузов к 2024г. до 80 млн тонн.

Ключевыми темами диалога в ходе конференции стали вопросы технического и технологического обеспечения работы СМП, развития транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике, портов, авиасообщения, сети железных и автомобильных дорог. Были также обсуждены различные аспекты взаимодействия всех заинтересованных сторон, привлечения внимания грузовладельцев и экспедиторов к Северному морскому пути. Было уделено внимание и вопросам международного сотрудничества в сфере логистики, оценки новых разработок и технологий, перспективам ледокольного обеспечения судоходства по СМП и т. д.

Под патронатом президента

Первого марта 2018 г . Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ поставил задачу довести объём перевозимых по Северному морскому пути (СМП) грузов к 2024 г . до 80 млн тонн.

27 февраля 2019г. В.В. Путин дал поручение правительству и «Росатому» до 1 сентября заключить соглашения с грузоотправителями по объёмам и стоимости перевозки грузов по СМП.

Впрочем, глава государства постоянно уделяет внимание этой тематике. Достаточно напомнить, что свой первый визит в ранге Президента России он совершил в Мурманск, где на борту атомного ледокола «Россия» провёл совещание по вопросам освоения природных богатств Арктики и развития Северного морского пути. Тогда в книге почётных посетителей атомного ледокола «Россия» он сделал запись: «Северный морской путь, атомные ледоколы и будущее России неразрывно связаны между собой».

В 2007г. Владимир Путин провёл в Мурманске заседание Морской коллегии, на которой обсуждался вопрос активизации использования СМП, строительства судов и развития портов России. Именно тогда были приняты решения по строительству атомных ледоколов нового поколения. И эта программа реализуется на практике. После посещения Земли Франца-Иосифа в марте 2017г. Владимир Путин принял участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», где сказал: «Вряд ли что-то может поменять приоритеты в этом регионе. Уже сейчас 10% ВВП России складываются из результатов работы предприятий, функционирующих в этом регионе. Сегодня у нас по Северному морскому пути отгружаются товары в объёме 1,4 млн тонн, к 2035г. будет уже 30 млн тонн. А объёмы перевозок по СМП сразу кратно увеличатся – раза в четыре».

В декабре 2018 г . вступил в силу федеральный закон № 525-ФЗ, определяющий полномочия «Росатома» в сфере развития и функционирования СМП и прилегающих территорий. В «Росатоме» была создана Дирекция Северного морского пути. 27 февраля подписан Указ о переименовании Минвостокразвития в Министерство раз вития Дальнего Востока и Арктики. А в правительстве РФ и в компаниях, занятых освоением богатств Арктики, начался поиск объёмов перевозимых по СМП грузов.

20 августа 2018г. состоялось совещание правительства РФ, на котором с докладом выступил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он сообщил, что по прогнозам экспертов к 2024г. на месторождениях, сопряжённых с СМП, производство СПГ может достигнуть 32 млн тонн, добыча нефти и газоконденсата – 9 млн тонн, угля – 19 млн тонн, перевозка грузов для обеспечения месторождений – 3 млн тонн. А это в общей сложности 63 млн тонн.

Есть и другие прогнозы. Так, объёмы вывоза нефти могут составить 21 млн тонн, газоконденсата – 2,5 млн тонн, угля – 23 млн тонн, объёмы вывозимого леса и грузов обеспечения – 5 млн тонн. Если добавить сюда СПГ, то масштабы грузоперевозок превысят 80 млн тонн.

26 февраля 2019 г . глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон доложил Владимиру Путину о реальности роста грузоперевозок по СМП за счёт ямальских проектов – «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ–2».

Ещё более масштабные цифры озвучил во время встречи с Владимиром Путиным 1 марта 2019г. глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он выступил с инициативой создания арктического кластера, который способен обеспечить к 2030г. добычу 100 млн тонн нефти в год. Сечин также доложил о ходе реализации проекта по созданию современной верфи «Звезда» для строительства судов-газовозов, танкеров-челноков, судов обеспечения.

Согласно поручению Президента РФ по итогам совещания, состоявшегося 27 февраля 2019 г ., правительство обязано до 1 декабря 2019г. представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035г. Понятно, что без создания транспортной инфраструктуры, без строительства новых атомных ледоколов, судов ледового класса, новых портов, морской добычной техники разговоры о вовлечении арктических природных ресурсов в хозяйственный оборот так и останутся декларацией о намерениях.

Приоритетная задача

Врио губернатора Мурманской области, подчеркнул, что данный регион имеет стратегические преимущества и реализует крупнейшие проекты, направленные на повышение транспортно-транзитного потенциала страны, а также на освоение и развитие Арктической зоны РФ.

«Мегапроекты которые реализуются у нас на территории, дают новый толчок к развитию малого и среднего бизнеса, расположенного на прибрежной территории. Мы их поддерживаем, будем делать всё, что от нас зависит, чтобы наш регион стал привлекателен для бизнеса»,– сказал направленец Путина. Он также отметил необходимость создания комфортных условий для работников, участвующих в реализации арктических проектов на территории региона.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что в 2017 г . депутаты приняли ряд законов, снижающих налоговую нагрузку для бизнеса, в том числе по налогам на прибыль и имущество. Всё это способствует повышению деловой активности бизнеса.

Как и во всех предыдущих конференциях «Логистика в Арктике», проводимых в Мурманске, в ней приняли участие представители Норвегии. И это не случайно. Норвегия имеет мощный транспортный морской флот, развитую портовую инфраструктуру, проявляет интерес к перевалке российской нефти.

Генеральный Консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал подчеркнул, что Мурманск считается воротами в Арктику и началом Северного морского пути. Что касается Норвегии, то море для неё – важнейший ресурс. Морские отрасли экономики являются основой экономического развития, ключевым фактором процветания и роста. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, подчеркнул Э. Сведал, к 2030г. предприятия морского сектора в состоянии удвоить свой вклад в мировую экономику. Немаловажен и тот факт, что 80% всех перевозок в Арктике проходят через норвежские воды.

Именно на шельфах Северного, Норвежского и Баренцева морей Норвегия ведёт разработку нефтяных и газовых месторождений, добившись на этом направлении огромных успехов. На нефтегазовый сектор страны приходится 22% ВВП и 67% экспорта. Доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%, а в поставках газа в Европу – более 20%.

Арктика богата природными ресурсами, обладает огромным экономическим потенциалом. Благодаря технологическим и логистическим инновациям ресурсы северных морей становятся всё более доступными, что приводит к интенсивному промышленному освоению данного региона, увеличению объёмов и повышению привлекательности морских перевозок в арктических водах, активизации деятельности по освоению природных ресурсов на шельфе. Вместе с тем, подчеркнул Эрик Сведал, увеличение числа морских перевозок может представлять опасность для уязвимых северных территорий. В связи с этим создание международного Полярного кодекса, или Кодекса безопасности для судов, работающих в полярных водах, стало важным шагом на пути к обеспечению устойчивого судоходства.

Норвегия и Россия уже давно осознали важность конструктивного партнёрства и обязательных соглашений в данной сфере. Примером может служить подписанное правительствами двух стран в 1994г. соглашение по борьбе с загрязнениями нефтью в Баренцевом море. А в 1995г. было заключено соглашение «О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море».

Ежегодно с 2006г. проводятся совместные российско-норвежские учения «Баренц», в ходе которых отрабатывают совместные действия по поиску и спасению с использованием судов и летательных аппаратов, а также по ликвидации аварийных разливов нефти.

В 2008 г . был создан Центр логистики Крайнего Севера (Норвегия), который обеспечивает все заинтересованные стороны информацией по вопросам Арктики. Завершая своё выступление, Эрик Сведал выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Норвегии будет продолжено. Генеральный консул Мурманского отделения генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола обратила внимание на то, что Арктический регион принял серьёзные вызовы. Большая часть нефтегазовых ресурсов сосредоточена именно в Арктике. Роль СМП в освоении богатств региона и обеспечении глобальных связей становится очевидной. Использование СМП зависит от развития технологий, морского транспорта и логистики, инвестиций в прибрежную инфраструктуру, в строительство ледоколов и спасательных средств. Мурманск имеет большой потенциал, чтобы стать логистическим центром в Арктике, и Финляндия готова к сотрудничеству в сфере развития СМП.

Первые проекты

«Речь должна идти не только о добыче и логистике, но и об освоении территорий», – отметил в ходе конференции Алексей Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин». В Арктике сосредоточено 22% мировых неразведанных запасов нефти и газа, из них 58% находятся на российском шельфе. Более того, в Арктике открыто 61 крупное месторождение углеводородного сырья, из них 43 – в России.

К 2030г. 60% углеводородов предполагается добывать на месторождениях, которых ещё нет на карте.

ООО «Газпромнефть-Сахалин» есть что рассказать об освоении арктических территорий. Именно «Газпром нефть» эксплуатирует первую на арктическом шельфе добычную платформу «Приразломная», с которой в 2014г. была отгружена первая партия нефти, добытой на арктическом шельфе. На данный момент выполнено более 100 отгрузок нефти.

МЛСП «Приразломная» – первый и пока единственный проект с полным производственным циклом – бурением, добычей, переработкой, хранением и отгрузкой на танкер добытой нефти.

«Газпром нефть» имеет на северном шельфе четыре лицензионных участка – Северо-Западный, Хейсовский, Северо Врангелевский и Аяшский. Также компания планирует проводить доразведку месторождений в Охотском море, используя ППБУ шестого поколения. В 2017 г . на Аяшской структуре в Охотском море было открыто месторождение Нептун с запасами нефти 415 млн тонн, а в 2018-м – на Баутинской структуре месторождение Тритон с запасами «чёрного золота» 137 млн тонн. Компания планирует проведение доразведки открытых месторождений.

Понятно, что для выполнения буровых работ на шельфе необходима соответствующая береговая инфраструктура. К примеру, для обеспечения работы МЛСП «Приразломная» на берегу созданы аэропорт «Варандей» и база «Варандей», платформу обеспечивают МФЛС «Юрий Топчев» и «Алеут», бонопостановщики «Вайгач» и «Долгий», а вывоз нефти на рейдовый перевалочный комплекс «НОРД», созданный на базе танкера «Умба», в Кольском заливе осуществляется танкерами «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов».

Важным звеном логистической цепочки в Арктике является Мурманский морской торговый порт (ММТП). Отсюда уходят грузы не только на экспорт, но и для обеспечения строительства объектов на приарктических территориях, на островах Северного Ледовитого океана, а также для снабжения по северному завозу. О том, как выполняются эти задачи, об особенностях работы в условиях Арктики участникам конференции рассказал генеральный директор ММТП Александр Масько. Прежде всего, он обратил внимание на конкурентные преимущества Мурманского порта – незамерзающая акватория, глубины, позволяющие обрабатывать крупнотоннажные суда, наличие 13 причалов протяжённостью 2350 метров , кранов, способных осуществлять перегрузку объектов весом 80 тонн.

Наряду с перевалкой угля (а эти объёмы достигли в 2018г. почти 15,5 млн тонн), в Сабетту, на Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, Шпицберген, Диксон и Хатагну в 2018 г . отправлено 347 тысяч тонн грузов. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, выделяются значительные средства на модернизацию портового хозяйства. В 2019г. на развитие инфраструктуры, обновление технологического оборудования, причалов, железнодорожных путей, складских площадок будет направлен 1 млрд рублей.

Все ледоколы в море

Директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции, привёл свидетельство интенсивности работы атомного ледокольного флота на трассах Севморпути – все причалы «Атомфлота» пусты, все ледоколы в море. А руководитель проекта по развитию грузоперевозок в Обском бассейне ФГУП «Атомфлот» Наталья Лойк добавила, что каждый ледокол работает в море девять месяцев в году. Это связано с возросшими объёмами вывозимых грузов.

При реализации всех запланированных арктических проектов грузопоток способен не только достичь 80 млн тонн в год, но и превзойти эту планку, составив 92,6 млн тонн. В этот объём могут войти сжиженный природный газ и газоконденсат проектов «Ямал СПГ» (19 млн тонн), «Арктик СПГ – 2» (22 млн тонн), нефть Новопортовского (7,1 млн тонн), Пайяхского (5 млн тонн), Ванкорского (5 млн тонн) месторождений. А также уголь полуострова Таймыр, благородные металлы и прочие грузы, включая 8 млн тонн, поставляемых по трассе «Северного широтного хода».

Конечно, четыре атомных ледокола – «Ямал», «50 лет Победы», «Вайгач» и «Таймыр» – с такими объёмами проводки судов не справятся. Достаточно сказать, что только для вывоза сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» требуется проводка 220 газовозов, проводить которые во льдах приходится каждые 40 часов.

Чтобы атомный ледокольный флот соответствовал перспективным объёмам грузов, будут построены пять атомных универсальных ледоколов проекта 22220 пропульсивной мощностью 60 МВт. Три из них – «Арктика», «Урал» и «Сибирь» – уже строятся на «Балтийском заводе». Необходимо построить атомные турбоэлектрические ледоколы проекта 10510 «Лидер» пропульсивной мощностью 120 МВт, которые будут способны преодолевать льды толщиной 4,1 метра , а по ледовым полям толщиной 2 метра смогут идти со скоростью 10 узлов. В планах строительство и линейного ледокола проекта Aker ARC 123 пропульсивной мощностью 40 МВт, оснащённого двухтопливной энергетической установкой (дизель и сжиженный природный газ).

Задача состоит в том, чтобы тратить на проход судна-газовоза до потребителей в Японии не более 14 суток, до Китая и Южной Кореи – не более 18 суток (при транспортировке через Суэцкий канал на это потребовалось бы 36 суток).

Грузопоток по Северному морскому пути уже растёт. Так, если в 2016 г . под проводкой атомного ледокольного флота находились 410 судов валовой вместимостью 5,28 млн тонн, то в 2017г. эти показатели возросли до 492 судов валовой вместимостью 7,17 млн тонн. В 2018 г . были проведены 331 судно, но их общая вместимость достигла 12,7 млн тонн. Сокращение количества судов связано с тем, что завершилась активная фаза строительства порта Сабетта и завода «Ямал СПГ», а дедвейт проводимых судов возрос многократно.

В целом же объёмы грузоперевозок по СМП в 2018г. составили около 20,2 млн тонн. Правда, доля транзитных грузов равнялась всего 491,3 тысячи тонн. К примеру, одним из крупнотоннажных судов, проводку которого в октябре 2018г. обеспечил «Атомфлот», стал танкер «Lomonosov Prospect». Месяцем ранее с Востока в Северную Европу обеспечена проводка контейнеровоза «VENTA Maersk». Это был тестовый переход по Севморпути с целью оценки безопасности мореплавания и наличия грузовой базы.

Дело в том, что датская судоходная компания «Maersk», крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, изучает возможность прохождения по СМП её контейнеровозов ледового класса, каждый из которых берёт на борт 3600 морских контейнеров. Данные суда ледового класса (длина 200 и ширина 35 м ) могут преодолевать льды толщиной 1 метр .

В первые месяцы летне-осенней навигации «Атомфлот» обеспечил проводку китайских теплоходов. Также Китай заинтересован в использовании транзитного потенциала Северного морского пути. Прохождение по СМП открывает возможность доставлять этим маршрутом грузы из Шанхая в Роттердам на две недели быстрее, чем через Суэцкий канал. Маршрут Мурманск – Нингбо (Китай) занимает 20–23 дня, тогда как через Суэцк – 35–38 дней.

Если же использовать высокоширотные рейсы, то прохождение по СМП можно ещё сократить. Пример – это высокоширотный рейс в июле 1999 г . атомного ледокола «Россия» с теплоходами «Кола» и «Амдерма». В чём была значимость того высокоширотного рейса? Например, прибрежный маршрут от Мурманска до Берингова пролива имеет протяжённость 3500 миль , центральный – 3029, высокоширотный – 2890, а приполюсный – 2700 миль . «Россия», выполнив два рейса по высокоширотному маршруту, сократила путь в общей сложности на 2400 миль . С появлением атомных ледоколов «Лидер» использование приполюсного маршрута, возможно, станет обыденным явлением.

В ближайшие годы объёмы перевозок и количество судов возрастут в связи с началом строительства объектов в рамках проекта «Арктик СПГ–2». Будут возведены три очереди завода, каждая из которых начнёт производить 6,6 млн тонн сжиженного газа. 26 марта 2019 г . атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил к месторождению Утреннее первую партию грузов.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка во время проведения панельной дискуссии «Транспортно-транзитный потенциал Северного морского пути» отметил, что нужен комплекс мер по подготовке кадров (в портовом городе Мурманске нет учебного заведения по профессиональной подготовке матросов), а также по гидрографическому и гидрометеорологическому обеспечению. На трассах Севморпути отсутствует надёжная связь, недостаточно сил спасения, не проводятся дноуглубительные работы на мелководных участках пролива Вилькицкого, слабое навигационное обеспечение (маяки, буи).

Ситуация должна измениться в связи с передачей Дирекции Северного морского пути ФГУП «Гидрографическое предприятие», которое займётся навигационно-гидрографическим обеспечением, управлением и строительством инфраструктуры Севморпути – морских каналов, систем управления движением судов, гидротехнических сооружений.

Чтобы знать, сколько нужно построить ледоколов, надо иметь подписанные долгосрочные контракты с поставщиками грузов. Ведь содержание одного атомного ледокола обходится в 1–1,2 млрд рублей в год. Если ранее среднее время работы атомного ледокола в море составляло 158 суток, то сейчас – 258 суток в год.

Благодаря заключённому в 2014г. договору с компанией «НОВАТЭК» сроком на 40 лет, ФГУП «Атомфлот» за счёт своих и заёмных средств построило два буксира ледового класса, два ледокольных буксира и строит один портовый ледокол «Обь» – все они будут обеспечивать работу судов газовозов в порту Сабетта.

Сейчас «Атомфлот» активно готовится к приёму новых ледоколов. Ведётся сооружение докового цеха для ремонта винто-рулевого комплекса универсальных атомных ледоколов. Объём инвестиций – порядка 500 млн рублей. В настоящее время «Росатомфлотом» прорабатывается вопрос о строительстве нового дока грузоподъёмностью 60 тысяч тонн, поскольку габариты новых судов гораздо больше, чем у действующих атомоходов. Для обслуживания универсальных атомных ледоколов предприятию требуется модернизация инфраструктуры.

Мурманский транспортный узел

К сожалению, наши порты не соответствуют современным потребностям российской экономики. Ещё в 2007 г . на заседании Президиума Государственного Совета РФ и Морской коллегии при правительстве России Президент РФ потребовал от правительства незамедлительного принятия комплекса мер по развитию портов.

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня в Арктической зоне РФ. 30 марта 2018г. был дан старт строительству комплекса по перевалке угля «Лавна». Объём инвестиций в данный проект составляет 24 млрд рублей, ещё 0,9 млрд будет вложено в строительство подъездных железнодорожных путей к терминалу ( 2,3 км ). В технологическом процессе перегрузки угля предусмотрено использование новейшего оборудования: вагоноопрокидывателей, конвейерных тоннелей, стакер-реклаймеров, судопогрузочных машин. В комплексе с очистными сооружениями и системами пылеподавления оно обеспечит минимальные выбросы пыли каменного угля в атмосферу и минимальное загрязнение окружающей среды. Мощность создаваемого порта – 18 млн тонн в год.

Строительство новых перегрузочных мощностей на территории РФ позволит увеличить объёмы экспорта энергетических углей, перевести грузопотоки из портов Прибалтики на российские порты и освоить новые рынки сбыта за счёт увеличения грузоподъёмности судов. Планируется, что на первом этапе – в 2020г. – грузооборот терминала составит до 9 млн тонн угля, а в 2021г. увеличится его перевалка.

Государство обеспечивает строительство железнодорожных путей протяжённостью 46 км . Общие затраты на это предусмотрены в размере 41,5 млрд рублей. На сегодняшний день израсходованы 19млрд, ещё 10 млрд планируется освоить в 2019-м, в том числе 3 млрд рублей пойдут на дноуглубление. Привлечены и частные инвестиции: 24 млрд на сооружение самого терминала и 900 млн на прокладку подъездных путей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Ввод первой очереди порта Лавна (возможность перевалки – 8 млн тонн угля в год) предусмотрен в IV квартале 2020 г ., второй очереди – в 2022-м. В порту будут построены склад на 1,2 млн тонн угля и два причала. Срок окупаемости проекта – 8,9 года.

Исполнительный директор ООО «Мурманский балкерный терминал» Сергей Кругликов отмечает, что строительство универсального терминала на Западном берегу Кольского залива пока что не рассматривается. Балкерный терминал готов дополнительно обработать 1 млн тонн грузов. На 17-м причале Мурманского порта планируется установить 100-тонный кран для погрузки тяжёлой техники и других грузов. Но для того чтобы увеличились объёмы перевозимых грузов, необходимо строить балкеры ледового класса большого дедвейта.

О развитии железнодорожной инфраструктуры на подходе к портам Мурманского транспортного узла рассказал заместитель начальника Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Игорь Поликарпов. В связи с вводом в строй угольного терминала «Лавна» необходимо увеличить пропускную способность железной дороги. Если в 2018г. в Мурманский порт было доставлено 21 млн 729 тысяч тонн грузов, в 2019г. планируется 23,3 млн тонн, то в 2025 г . эта цифра составит 45 млн тонн.

Чтобы обеспечить такие объёмы перевозки, парк грузовых электровозов заменён на новые – типа «Ермак». Ведётся сооружение новой железнодорожной ветки Выходной–Лавна, строится 105,9 км вторых путей, реконструируется 21 станция.

Новый импульс строительству угольного терминала придаст подписание в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «Газпромбанком» и ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) соглашения о сотрудничестве с целью реализации проекта создания и эксплуатации объектов инфраструктуры Мурманского порта, в частности портового комплекса по перевалке угля мощностью 18 млн тонн в год.

Конечно, хотелось бы, чтобы на Западном берегу появился и нефтеналивной терминал. Но в ближайшие годы эти планы реализованы не будут. Для этого необходимы колоссальные средства, которых нет. Да и опыт прежних лет убеждает в этом.

Разговор о строительстве нефтеналивного терминала на берегу Кольского залива ведётся более полутора десятков лет. Генеральной схемой развития Мурманского транспортного узла предполагалось, что на Западном берегу уже в 2015 г . появится, наряду с комплексами по перевалке генеральных грузов, угля, глинозёма и апатитового концентрата, и терминал наливных грузов с общим грузооборотом 60 млн тонн.

В сентябре 2005 г . во время визита в Мурманск председателя правительства России Михаила Фрадкова, Министерству экономического развития была поставлена задача по развитию Мурманского транспортного узла. Но всё повисло в воздухе. 3 мая 2007г. в Мурманске под председательством Владимира Путина состоялось заседание Президиума Госсовета РФ. И здесь речь шла о развитии северных морских портов. На том заседании министр транспорта Игорь Левитин заверил президента в том, что к 2015 г . перегрузочные терминалы для судов дедвейтом 70 тысяч тонн будут в Мурманске созданы.

В марте 2016 г . заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский сказал, что строительство Мурманского транспортного узла завершится в 2018г. Как часто у нас чиновники высокого ранга говорят о нереальных сроках возведения объектов, зная, что за это они не понесут никакой ответственности…

Юрий БАНЬКО.

«Нефть России», 5-6 / 2019