Северный национальный колледж начнет подготовку специалистов в сфере туризма

В этом году после прохождения процедуры лицензирования на осуществление образовательной деятельности по специальности «43.02.10. Туризм» Северный национальный колледж приглашает поступающих получить эту специальность на базе среднего общего образования (11 классов) с последующим присвоением квалификации «специалист по туризму».

Напомним, в феврале 2016 года в рамках заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области рассматривался вопрос об участии общин коренных малочисленных народов в развитии этнического туризма в Мурманской области.

В целях привлечения туристов и развития туристического потенциала Мурманской области члены Совета выдвинули предложение развивать образовательную базу для подготовки квалифицированных специалистов – экскурсоводов-гидов, так как деятельность экскурсовода представляет собой важную работу с применением знаний истории, культуры и географии региона, объектов и достопримечательностей.

В соответствии с решением Совета в адрес Министерства образования и науки Мурманской области направлено обращение о рассмотрении вопроса подготовки соответствующих кадров на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Северный национальный колледж» в селе Ловозеро.