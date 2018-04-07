«Северный полюс» обойдётся стране в 7 млрд рублей

Правительство РФ выделит почти 7 миллиардов рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи», говорится в документе.

Отмечается, что строительство платформы направлено в том числе на закрепление присутствия России в Арктике.

- Проектирование платформы должно начаться до середины года, а в 2019 году нужно начать строительство. Мы будем размещать работы в России. При выборе верфи будем в первую очередь учитывать опыт производства и создания судов арктического класса, — сказал 26 марта Сергей Донской, глава Минприроды.