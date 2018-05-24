Ученик Хибинской гимназии Евгений Михайлов прошёл в финал Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьниковПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.05.18 09:10

Северный рыбохозяйственный бассейн продолжает лидировать по темпам вылова водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 23 мая текущего года общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями составляет 1,94 млн тонн, что на 11,6 тысячи тонн, или на 0,6% меньше уровня прошлого года.

Северный рыбохозяйственный бассейн продолжает лидировать по темпам вылова – рыбаки освоили 293,7 тысячи тонн, прирост к сегодняшнему дню – 62 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 167,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 1,7 тысячи тонн. Объём добычи пикши снизился на 10 тысяч тонн, до – 37,6 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов российскими пользователями составляет 185,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 2,4 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 43 тысячи тонн, снизив показатели прошлого года 36,9 тысячи тонн за счёт меньшего количества судов на промысле.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовал: 131 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 19 копеек, евро - на 17 копеек-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика