Северный рыбохозяйственный бассейн продолжает лидировать по темпам вылова водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 23 мая текущего года общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями составляет 1,94 млн тонн, что на 11,6 тысячи тонн, или на 0,6% меньше уровня прошлого года.

Северный рыбохозяйственный бассейн продолжает лидировать по темпам вылова – рыбаки освоили 293,7 тысячи тонн, прирост к сегодняшнему дню – 62 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 167,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 1,7 тысячи тонн. Объём добычи пикши снизился на 10 тысяч тонн, до – 37,6 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов российскими пользователями составляет 185,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 2,4 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 43 тысячи тонн, снизив показатели прошлого года 36,9 тысячи тонн за счёт меньшего количества судов на промысле.