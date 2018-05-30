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Мурманская область. Арктика30.05.18 15:54

Северный рыбохозяйственный бассейн сохраняет лидерские позиции по объёмам вылова

По данным отраслевой системы мониторинга на 30 мая текущегогода, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями составляет 2005,32 тысячи тонн, отставание от показателей прошлого года сократилось до 0,1%,  или на 2,44 тысячи тонн.

Северный рыбохозяйственный бассейн сохраняет лидерские позиции по объёмам вылова – рыбаки освоили почти 303 тысячи тонн, что больше прошлогодних показателей на 60 тысяч тонн. На промысле трески объём добычи снизился на 1,12 тысячи тонн и составляет 173 тысяч тонн. Объём вылова пикши стал меньше по сравнению с прошлым годом на 10,2 тысячи тонн – 38,9 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 5,2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году – 195,6 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российскими пользователями добыто 46,1 тысячи тонн, что на 37,6 тысячи тонн меньше уровня прошлого года за счет снижения количества судов на промысле.

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