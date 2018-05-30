По данным отраслевой системы мониторинга на 30 мая текущегогода, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями составляет 2005,32 тысячи тонн, отставание от показателей прошлого года сократилось до 0,1%, или на 2,44 тысячи тонн.

Северный рыбохозяйственный бассейн сохраняет лидерские позиции по объёмам вылова – рыбаки освоили почти 303 тысячи тонн, что больше прошлогодних показателей на 60 тысяч тонн. На промысле трески объём добычи снизился на 1,12 тысячи тонн и составляет 173 тысяч тонн. Объём вылова пикши стал меньше по сравнению с прошлым годом на 10,2 тысячи тонн – 38,9 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 5,2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году – 195,6 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российскими пользователями добыто 46,1 тысячи тонн, что на 37,6 тысячи тонн меньше уровня прошлого года за счет снижения количества судов на промысле.