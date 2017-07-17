Мурманская область. Арктика17.07.17 18:02
Северный ветер принесёт в Мурманскую область прохладу
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Карелии и Скандинавии. По Мурманской области ожидается теплая погода, при прохождении атмосферных фронтов – дождь различной интенсивности, местами грозы.
19 июля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха постепенно понизится.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20+25º.
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовал: 91 человек
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Последние комментарии
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
Наталья Х.
17.07.17 20:21
платить за проезд будем больше
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