Северный ветер принесёт в Мурманскую область прохладу

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Карелии и Скандинавии. По Мурманской области ожидается теплая погода, при прохождении атмосферных фронтов – дождь различной интенсивности, местами грозы.

19 июля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха постепенно понизится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20+25º.