Северный завоз осуществляется в тяжёлых ледовых условиях

В последних числах июня танкеры Мурманского морского пароходства «Индига» и «Варзуга» вышли из порта приписки Мурманск назначением на Певек с грузом дизельного топлива, приступив к выполнению ежегодного северного завоза топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Крайнего Севера.

Общее количество груза, перевозимое в этом рейсе танкерами «Индига» и «Варзуга» составляет приблизительно 27 тысяч тонн дизельного топлива. В этом году, согласно заключенному договору с ГУП ЧАО «Чукотснаб», в летнюю навигацию планируется перевезти 75 тысяч углеводородов последовательными рейсами судов. Кроме того, в летние месяцы танкеры компании будут доставлять нефтепродукты из Архангельска на бары сибирских рек Яна, Индигирка и Колыма с разпаузкой на речные суда.

Несмотря на достаточно распространенное мнение о глобальном потеплении, прогноз ледовой обстановки на трассе Северного морского пути говорит об обратном. По имеющимся данным, во всех арктических морях наблюдается тяжелый тип ледовых условий. На отдельных участках Арктики, особенно в море Лаптевых, ледовый массив больше средних многолетних значений, толщина льда здесь местами достигает 1,5 метра. Проводку судов ОАО «ММП» от Карских ворот до пункта назначения будут осуществлять атомные ледоколы «Ямал» и «Таймыр», сообщила пресс-служба ОАО «Мурманское морское пароходство».