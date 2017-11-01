Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда на период новогодних праздников

В период повышенного спроса на поездки в предстоящие новогодние и рождественские каникулы Северо-Западным филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» будет назначено порядка 50 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 7 и 8 января 2018 года.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Великие Луки, Псков. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Череповец, Воронеж, Адлер, Архангельск, Великие Луки. Также предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и из Москвы в Мурманск.