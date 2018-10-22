Северодвинские школьники познакомились со службой воинов ПВО Северного флота

В зенитном ракетном полку объединения ВВС и ПВО Северного флота состоялся День призывника для учеников старших классов средних школ Северодвинска. В нем приняли участие более 150 старшеклассников. Перед началом мероприятия они почтили минутой молчания память жертв трагедии в Керчи.

В казарме зенитного ракетного полка были развернуты 10 интерактивных площадок, на которых военнослужащие рассказали о средствах индивидуальной защиты, применяемые в Вооруженных Силах РФ, стрелковом вооружении и форме одежды.

Как сообщает пресс-служба СФ, офицеры полка рассказали школьникам, какие воинские звания есть в армии и на флоте, краткую историю некоторых государственных наград, ознакомили организацией физической подготовки, с нормами продовольствия и перечнем продуктов, которым обеспечиваются военнослужащие по призыву.

Участники военно-исторического клуба «Знамя Севера» показали школьникам образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, кратко рассказали об истории их создания и о конструкторах.

В завершение мероприятия старшеклассники проверили свою меткость в электронном тире.