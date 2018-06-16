Северодвинские юнармейцы побывали на новом большом гидрографическом катере Северного флота «Всеволод Воробьев»

Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из детского оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 16 Северодвинска впервые посетили большой гидрографический катер Северного флота «Всеволод Воробьёв».

Капитан катера Владимир Кузичев ознакомил юнармейцев с устройством судна, условиями службы и корабельным бытом моряков. Школьники увидели, как военнослужащие несут вахту, где отдыхают, чем питаются во время выхода в море, постояли за штурвалом на ходовом посту.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой гидрографический катер «Всеволод Воробьёв» вошёл в состав Военно-морского флота России 23 июня 2017 года. Судно было построено на Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» и стало пятым в серии.

Главная задача катера — выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна, доставка личного состава и грузов на необорудованный побережье, а также обслуживание плавучих и береговых средств навигационного обеспечения.