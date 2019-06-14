Североморцам предстоит решить вопрос, как сделать город лучше

Администрация ЗАТО г.Североморск по поручению правительства Мурманской области в рамках благоустройства городской среды предлагает северянам принять участие в общественных обсуждениях по следующим вопросам: установка в Североморске детского городка; установка в Североморске спортивной площадки; установка в Североморске знакового объекта; оформление объектов художественной подсветкой (может быть архитектурная подсветка фасада здания, инсталляция либо уличные гирлянды); нанесение муралов (огромных изображений на стене) на здания и сооружения.

Для принятия решения по установке данных объектов приглашаются жители флотской столицы на общественное обсуждение. Обсуждение необходимо для того чтобы определить место установки данных сооружений и их внешний вид.

Общественные обсуждения проводятся исключительно по выбору общественных территорий, расположенных в городе Североморске.

Обсуждение состоится в понедельник, 17 июня в каб. 62 (актовом зале) администрации ЗАТО г. Североморска в 18.00.