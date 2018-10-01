Североморцев приглашают принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево»

До 5 октября североморцы могут принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, задуматься над рациональным использованием природных богатств, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Проект возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что даёт возможность производителям бумаги экономить древесное сырьё.

Приносить для сдачи можно газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности, и т.п. Можно сдавать ненужные архивы организаций – конфиденциальность утилизации гарантируется. Нельзя приносить глянцевые журналы, чеки – в них нет целлюлозы, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду и т.п.), упаковку от яиц (она произведена не из картона, а из валяной целлюлозы), бумажные салфетки и полотенца. Для подготовки бумажной продукции к сдаче необходимо удалить пластиковые элементы, извлечь из пластиковых папок-файлов, отделить металлические пружины (например, от старых календарей, тетрадей), хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.

В акции могут принять участие юридические и физические лица. Акция проходит в форме соревнований между муниципальными образованиями.

Макулатуру нужно принести в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск по адресу: ул. Морская, 10. Время работы: пн-пт - с 8.30 до 17.15 (перерыв - с 13.00-14.30), сб, вс – выходные.