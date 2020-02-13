Североморцы – в числе победителей регионального отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям «3D фишки»

В олимпиаде приняли участия две команды городского учреждения дополнительного образования «Учебный центр». Это обучающиеся по программе «Волшебный мир 3D - ручки».

С помощью технологий объёмного моделирования они проиллюстрировали сцены из «Сказки о рыбаке и рыбке» и поэмы «Руслан и Людмила». В направлении «Объёмное рисование: художественное творчество» юные североморцы стали одними из лучших - заняли третье место и получили медали, дипломы и именные сертификаты.

Отборочный этап олимпиады по 3D-технологиям проходил два дня на базе мурманского центра «Лапландия». В нём приняла участие целая сотня талантливых ребят – учеников 1-6 классов в составе 50 команд из Мурманска, Оленегорска, Ковдорского и Кольского районов, ЗАТО Александровск и Североморск, сообщает Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск.