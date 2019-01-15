Североморцы готовы снова встретить на льду с легендами советского и российского хоккея

19 января на центральном стадионе Североморска состоится товарищеская встреча легендарных игроков советского и российского хоккея с командой управления и штаба Северного флота «К-21».

В состав команды «Легенды хоккея» (г. Москва) входят прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Перед участниками товарищеской встречи, военнослужащими Северного флота и жителями города Североморска в этот же день выступят известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов, а также концертная бригада Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

После игры состоится общее фотографирование команд с болельщиками. Звёзды хоккея проведут автограф-сессию. На стадионе будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники, устроены катания на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Будут работать полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией.

Начало мероприятий в 12 часов. Вход на стадион свободный.

Легенды советского и российского хоккея посетят главную базу Северного флота и проведут товарищеский матч с командой «К-21» в третий раз. Первая встреча на льду состоялась 2 декабря 2017 года. Тогда команда прославленных хоккеистов победила североморцев со счётом 12:9. Их следующая игра в Североморске прошла с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу 2 марта 2018 года. Она стала матчем-открытием Чемпионата ВМФ России по хоккею с шайбой на льду и окончилась ничьей со счётом 7:7.