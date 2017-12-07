Североморцы намерены найти самолет легендарного заполярного аса Великой Отечественной войны Бориса Сафонова

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов определил задачи военно-исторической и поисковой деятельности флота на 2018 год. В числе приоритетов – поиск самолёта легендарного лётчика-истребителя морской авиации Северного флота первого дважды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова. Он погиб в ходе воздушного боя над Баренцевым морем в 1942 году, защищая союзный конвой от воздушной атаки люфтвафе.

В следующем году воины-североморцы осуществят военно-исторические экспедиции на полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю. Будут проведены исследования в районе боёв на юго-западе Мурманской области. К экспедициям планируется привлечь участников молодёжного патриотического движение «Юнармия» и учеников подшефных кадетских классов.

В поисковой деятельности военно-исторических артефактов в Баренцевом море и в водоёмах Кольского полуострова задействованы подводные силы, специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. С 2014 по 2017 годы им удалось обнаружить и идентифицировать 8 объектов в Баренцевом море, в числе которых советские и немецкие подводные лодки, боевые корабли и транспортные суда, погибшие в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолёта «Аэрокобра», найденного в Щук-озере, а также 3 танка «Шерман» и 4 единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта «Томас Дональдсон».