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Мурманская область. Арктика13.06.19 07:45

Североморцы отметили День России в Эквадоре торжественным подъёмом флагов

Государственный праздник - День России личный состав отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отметил в порту Пуэрто-Боливар Республики Эквадор на западном побережье Южной Америки.

Вчера в 9 часов по местному времени (разница с мск - 8 часов) на кораблях и судах Северного флота в порту Боливар были торжественно подняты Государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания. Фрегат «Адмирал Горшков» открыли для посещения местным населением, а российские моряки побывали на экскурсии по достопримечательностям города.

Деловой заход российских военных моряков в порт Эквадора завершится завтра. После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки, а затем в Карибском бассейне.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата «Адмирал Горшков» в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 25 тысяч морских миль.

 

 

 

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