Североморцы планируют подтвердить открытия новых островов в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.

Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса займутся гидрографы Северного флота, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне «Алтай» и гидрографическом судне «Горизонт».

В настоящее время оба судна находятся в Карском море. Экипаж «Горизонта» занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. Судно вошло в Карское море несколько дней назад через пролив Карские ворота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, комплексная экспедиция, снаряжённая для изучения архипелага Земля Франца-Иосифа на судне «Алтай» совершила переход проливом Маточкин Шар, разделяющим острова Южный и Северный архипелага Новая Земля. Сегодня группа исследователей совершит высадку на остров Пахтусова для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов.

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа стартовала из главной базы флота – Североморска 15 августа. Она продлится до конца сентября. Её участникам предстоит выполнить комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктического архипелага, частично повторить маршруты первопроходцев. Североморцы пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведут ряд исторических экспериментов.

В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах «белых пятен».