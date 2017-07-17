Североморцы почтили память погибших лётчиков минутой молчания

16 лет назад в День основания морской авиации ВМФ России при выполнении показательного полета погиб прославленный лётчик, Герой России, генерал-майор авиации Тимур Автандилович Апакидзе.

Ежегодно 17 июля к его бюсту, установленному в Североморске на улице Сафонова, возлагаются цветы и венки. Не стал исключением и этот год. Сегодня утром в траурном митинге приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов, врио главы администрации Ирина Долгушина, депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, авиаторы Северного флота, летчики в отставке, горожане.

Обращаясь к присутствующим, руководители города подчеркнули, что Тимур Апакидзе является ярким примером для подражания, а память о нём всегда будет храниться в наших сердцах.

Присутствующие почтили память погибших лётчиков минутой молчания, после чего возложили к бюстам Героя России Тимура Апакидзе и дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова цветы и венки.