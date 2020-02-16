Североморцы почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в гарнизонах Северного флота состоялись памятные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советского воинского контингента из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Традиционно они проходили у памятников воинам-интернационалистам.

В митингах и возложении цветов приняли участие представители командования флота, руководства муниципальных образований, ветераны боевых действий в Афганистане и в других горячих точках, представители духовенства, военнослужащие, морские кадеты, юнармейцы и школьники.

В настоящее время на Северном флоте продолжают военную службу несколько ветеранов войны в Афганистане. Тысячи военнослужащих Северного флота являются ветеранами боевых действий, проходивших за пределами Российской Федерации.

Информирование личного состава Северного флота об оказании интернациональной военной помощи военнослужащими Вооружённых сил СССР и России и подвигах советских и российских воинов-интернационалистов регулярно проводится в рамках плановых занятий по военно-политической подготовке, сообщает пресс-служба СФ.