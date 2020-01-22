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Мурманская область. Арктика22.01.20 07:15

Североморцы поклонились иконе Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»

Вчера в Североморске состоялся молебен по случаю принесения главной иконы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». В конце прошлой недели святыня была доставлена военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока на Северный флот, в гарнизонах которого она будет выставляться до двадцатых чисел февраля.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

В Североморске икона с ковчегом выставлены в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе, в котором сегодня провел молебен епископ Североморский и Умбский Тарасий.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора региона Александр Хомяков, представители руководства администрации и Североморского горсовета, военнослужащие и местные жители.

По завершении официальной части всем верующим было предложено приложиться к иконе.

С 23 по 30 января святыня Главного храма Вооруженных Сил будет выставлена в храме Спас-на-Водах в городе Мурманске. Затем «Спас Нерукотворный» побывает в других гарнизонах Северного флота — Полярном, Гаджиево, Печенге, Северодвинске и Архангельске.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя и побывала в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке, а завершит его в Москве в Главном храме Вооружённых Сил РФ в 75-ю годовщину Великой Победы. Планируется, что всего святыня побывает в 120 городах, более 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

Средства на создание образа пожертвовал Президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасхальном богослужении 28 апреля.

Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации возводится на добровольные пожертвования и будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот», сообщает пресс-служба Северного флота.

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