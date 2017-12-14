Североморцы приняли участие в Крестном ходе, посвящённом памяти покровителя ВМФ России апостола Андрея Первозванного

Вчера, в день памяти небесного покровителя Военно-морского флота России святого апостола Андрея Первозванного, в главной базе Северного флота – городе Североморске – состоялся Крёстный ход.

В памятном мероприятии, начавшемся у Свято-Андреевского морского кафедрального собора, приняли участие военнослужащие кораблей и частей Северного флота, дислоцированных в Североморском гарнизоне, также присутствовал губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Крестный ход проводился с выносом ковчега с мощами небесного покровителя российского воинства святого апостола Андрея Первозванного.

Подобные мероприятия проводятся в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих Северного флота, а также для популяризации старинных российских военных традиций.

Два надводных корабля Северного флота – большой десантный корабль и эскадренный миноносец – названы именами святых воинов: Георгия Победоносца и Федора Ушакова.

Крупнейшие надводные корабли ВМФ России, несущие службу на Северном флоте – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» – имеют на борту походные храмы, в которых проводятся богослужения в период дальних походов крейсеров.

В августе 2016 года состоялось освещение Свято-Андревского морского кафедрального собора города Североморска Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, где по традиции военнослужащие Северного флота приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных престольному празднику в честь святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Северного флота.