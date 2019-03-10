Североморцы провели очередные игры в Ночной хоккейной лиге

В различных гарнизонах Северного флота состоялись очередные игры в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

В дивизионе «Лига Надежды», на ледовой площадке города Полярный Мурманской области «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады выиграл, со счётом 5:1, у команды «Петр Великий» одноимённого крейсера.

В поселке Кильдинстрой Мурманской области хоккеисты одной из частей центрального подчинения «Армеец» и «Армата» армейского корпуса сыграли вничью, завершив матч со счётом 6:6.

Команда «Медведи», на домашней ледовой площадке, в городе Заозерске Мурманской области одержали уверенную победу над командой «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ, выиграв со счетом 6:0

Хоккейный матч «Штурм» и «Альфа», в поселке Печенга Мурманской области, завершился со счётом 5:1.

В дивизионе «Лига Мечты» в городе Североморске команда противолодочников «Шквал» одержала безоговорочную победу, над ледовой дружиной «Арктика» арктической бригады, выиграв со счётом 9:5.

Как сообщает пресс-служба СФ, в гарнизоне авиаторов, городе Североморск-3 Мурманской области команда «Палубник» уступила со счётом 6:11 команде морской пехоты «Спутник».

Пограничники команды «Полярная звезда» и «Тайфун» подводных сил флота, в поселке Видяево Мурманской области, завершили игру ничьей, со счётом 3:3.