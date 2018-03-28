Североморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой Земле

На Северном флоте проведена рекогносцировка маршрута комплексной экспедиции в труднодоступные районы арктического архипелага Новая Земля, которая состоится через несколько месяцев.

Обследование проводилось с воздуха при помощи вертолёта Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО. После обработки полученных результатов рекогносцировки, будет выполнен отчёт и скорректирована программа подготовки экспедиционных отрядов. По предварительной оценке, намеченный маршрут позволит использовать штатную гусеничную технику высокой проходимости, стоящую на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота.

В новоземельской экспедиции будут задействованы наиболее подготовленные к действиям в условиях Арктики военнослужащие морской пехоты и мотострелковых соединений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на следующей неделе личный состав экспедиционного отряда приступит к практическим занятиям. Им предстоит пройти комплекс специальной арктической подготовки на полигоне отдельной мотострелковой бригады.