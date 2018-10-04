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Мурманская область. Арктика04.10.18 08:25

Североморцы установили в Арктике памятник экипажам погибших тральщиков

В самом северном населённом пункте России - посёлке Диксон (полуостров Таймыр) – вчера состоялось освящение памятника экипажам тральщиков Т-114, Т-118, Т-120, героически погибшим при защите арктических конвоев в августе-сентябре 1944 года.

Памятник был установлен этим летом моряками арктической группировки Северного флота совместно с администрацией посёлка Диксон по инициативе экипажа морского тральщика «Владимир Гуманенко». Он представляет собой якорь тральщика, установленный на каменном пьедестале с информационной табличкой.

В церемонии освящения приняли участие представители экипажей кораблей Северного флота, завершающих выполнение задач очередного арктического похода, во главе с командиром отряда – контр-адмиралом Александром Пешковым, руководство и жители посёлка Диксон. После освящения памятника в поселковом храме Пресвятой Троицы состоялась лития по защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Воины-североморцы не впервые принимают участие в установке и облагораживании памятников воинской славы в Арктике. В августе 2015 года во время празднования 100-летия посёлка Диксон экипажи кораблей Северного флота помогли местным жителям с проведением ремонта мемориала «Братская могила семи героев-североморцев» и памятника исследователю Арктики Никифору Бегичеву. В ходе недавней комплексной экспедиции на Новую Землю североморцы также установили и восстановили несколько мемориалов исследователям и защитникам российской Арктики.

 

 

 

 

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