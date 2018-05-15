Североморцы вновь завоевали Кубок Победы

Традиционный турнир по волейболу «Кубок Победы - 2018» среди команд Северо-Западного федерального округа прошел в Кировске 11-13 мая.



В прошлом году сборная Североморска и Северного флота стала второй, уступив «золото» команде из Апатитов, которая с 2012 года пыталась побороть наших спортсменов, но каждый раз уступала в финале. На этот раз за кубок боролись 4 команды: из Петрозаводска, Костомукши, Полярного и флотской столицы. Североморцы обыграли обе карельские команды: петрозаводчан - со счетом 3:0, спортсменов Костомукши - 3:1. И в заключительной встрече не без труда одержали верх над земляками из полярнинского «Альбатроса» - 3:2.



На втором месте по количеству побед команда из Петрозаводска, «Альбатрос» - третий. Самыми результативными игроками по итогам турнира признаны Василий Мишанов из Североморска и Константин Швырев из Полярного.

