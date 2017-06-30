Временно исполняющая обязанности главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провели традиционный объезд города. В перечень объектов, которым было уделено внимание, вошли подъезд и придомовая территория на ул. Авиаторов, 1 и 3, детские площадки на ул. Полярная, 4 и на ул. Школьная, 15 в п.Сафоново.

Проблема везде одна и та же - североморцы жалуются на некачественную уборку придомовых территорий, детских площадок, ливневых канализаций, просят отремонтировать подъезды.

Как пояснила директор управляющей компании «Североморскжилкомхоз» Тамара Шубина, организацией разработан график ремонта подъездов. Что касается срочных работ, они выполняются в максимально сжатые сроки по мере возникающей необходимости.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на обслуживание и содержание объектов благоустройства, в том числе и детских площадок, работы выполняет компания «Инвест ЖКХ». Однако нарекания к подрядчику есть. По факту установленных сотрудниками Городского центра ЖКХ недочётов, организации выписаны предписания.

Главный инженер подрядной организации «Инвест ЖКХ» Раид Белалов заверил участников рейда в том, что в ближайшее время все недочёты будут исправлены. Директор Городского центра ЖКХ Игорь Козинский пообещал проконтролировать ход выполнения работ.