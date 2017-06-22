Мурманская область. Арктика22.06.17 10:12
Североморец Дмитрий Губенко удивил всех уникальным трициклом
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 22 июня в 4 часа утра на Североморском воинском мемориале в День памяти и скорби почтили память павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны.
Среди многочисленных участников мероприятия был и мастер-золотые руки Дмитрий Губенко. Североморец прибыл на торжественное мероприятие на уникальном трицикле, изготовленном из дерева. Напомним, ранее этот североморец удивлял всех мотоциклом, изготовленным по такой же народной технологии.
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