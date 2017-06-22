Североморец Дмитрий Губенко удивил всех уникальным трициклом

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 22 июня в 4 часа утра на Североморском воинском мемориале в День памяти и скорби почтили память павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны.

Среди многочисленных участников мероприятия был и мастер-золотые руки Дмитрий Губенко. Североморец прибыл на торжественное мероприятие на уникальном трицикле, изготовленном из дерева. Напомним, ранее этот североморец удивлял всех мотоциклом, изготовленным по такой же народной технологии.