Североморец Юрий Банько награждён серебряной медалью и памятным знаком «100 лет Константину Симонову»

21 июня в городе-герое Туле, в Государственном музее оружия состоялась церемония награждения победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Патриот России», в пяти номинациях которого приняли участие коло 2000 представителей печатных и электронных средств массовой информации из 77 регионов России. Конкурс проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ и Международным пресс-клубом, при участии Союза журналистов России и Министерства обороны РФ в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Он призван стимулировать СМИ к всестороннему освещению патриотической тематики.

В заключительных мероприятиях конкурса приняли участие около 70 журналистов из 38 субъектов РФ, представлявших 65 средств массовой информации. Александр Чумиков, генеральный директор Международного пресс-клуба, доктор политических наук, руководитель организационного комитета конкурса назвал данный конкурс «барометром российской журналистики».

Церемонии награждения предшествовал круглый стол, модераторами которого выступили председатель жюри Леонид Млечин, директор Дирекции историко-публицистических программ телеканала «Общественное телевидение России», председатель правления Международной академии телевидения и радио, Александр Чумиков и Валерий Маркин, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН, доктор социологических наук. На заседании круглого стола обсуждался вопрос «Патриотизм в современных российских СМИ».

Выступая перед журналистами, Леонид Млечин обратил внимание на необходимость в патриотическом воспитании использовать не только факты героического прошлого периода Великой Отечественной войны, Афганской компании, контр террористической операции в Чечне и участия в военном конфликте в Сирии, но и более рани периоды истории, в том числе, забытой Первой мировой войны. «Мы забыли о том, что в годы Первой мировой войны под командованием Николая II русская армия не допустила немецкие войска до Москвы и до Волги, а, наоборот, вела наступательные действия, проявляя массовый героизм.

Когда один из командиров полков русской армии предложил Николаю II стать почетным солдатом его полка, царь согласился, и в солдатской книжке в графе «срок службы» написал: «До гробовой доски». Из истории нашей страны вычеркнуты фамилии выдающихся генералов и адмиралов русской армии только за то, что, исполняя свой воинский долг и не изменив присяге, примкнули к белой гвардии. Необходимо восстанавливать историю, возвращать забытые имена, - сказал Леонид Млечин.

Тем более важно патриотическое воспитание в современных условиях, когда против нашей страны ведётся информационная война. В Латвии с привлечением лучших журналистов создан коммуникационный центр в задачу которого входит проведение информационных операций против России. В этих условиях, как никогда важно активизировать патриотическое воспитание, особенно, молодёжи. Чувство патриотизма воспитывалось в нашей стране веками. Это генетическая историческая память.

К сожалению, как отметил выступивший на круглом столе директор ГТРК «Тула» Сергей Белов, патриотизм в нашей стране во многих случая сузился до изображения портрета президента России Владимира Путина на футболках и слов «Я за Россию».

В ходе обсуждения поднятой темы журналисты говорили о том, что патриотическое воспитание не должно превращаться в разовое мероприятие, посвященное очередным годовщинам победы в Великой Отечественной войне. Им необходимо заниматься постоянно.

Центральные телеканалы больше внимания уделяют мажорам, процветает «багдасоряновщина», пиарят попсу, вместо того, чтобы показывать на телеэкранах людей труда, воинов, освещать проблемы молодёжи. Ведущий местного телевидения Виктор Щеглов назвал такую политику центральных телеканалов ковшом дегтя в работу по патриотическому воспитанию, которую проводят журналисты региональных СМИ.

Было признано необходимым активизировать патриотическое воспитание россиян с использованием всех средств массовой информации.

После экскурсии по Государственному музею оружия, в котором представлено 13 тысяч образцов огнестрельного и холодного оружия, состоялась церемония награждения победителей конкурса.

В номинации «Служу Отечеству» автор этих строк, постоянный автор сайта «Арктик-ТВ», североморец Юрий Банько, был награждён серебряной медалью и приказом статс-секретаря, заместителя Министра обороны Николая Панкова памятным знаком «100 лет Константину Симонову». Его вручил полковник Николай Акбердин, начальник Управления информационно-пропагандистской работы Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ. Этот знак учреждён приказом министра обороны № 691 в 2015 году. На торжественном собрании, посвященном 100-летию Константина Симонова, Николай Акбердин сказал, что этой награды будут удостаиваться «журналисты и литераторы, достойно продолжающие главное дело фронтового корреспондента газеты «Красная звезда» Константина Михайловича Симонова».

На церемонии награждения золотой медали и знака «100 лет Константину Симонову» были удостоены военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец и ведущий и обозреватель телеканала «Звезда» Федор Иваница.