Североморск черпает опыт в Киркенесе

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков побывал с рабочей поездкой в норвежской коммуне Сёр-Варангер. В поездке также приняли участие главврач североморской ЦРБ Дмитрий Панычев и директор МУП «Североморскводоканал» Александр Каменев. Цель поездки - детализация планов сотрудничества на 2019 год.

Этот год для двух муниципалитетов знаковый. Ожидаются сразу две юбилейные даты - 25 лет сотрудничества Североморска и Киркенеса и 75-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В программе празднования двух юбилейных дат запланирован ряд совместных мероприятий. Уже известно, что в январе на соревнования в Норвегию отправится команда североморских пловцов, а весной с гастролями во флотскую столицу приедет самодеятельный театр из Киркенеса. Так же в планах совместные концерты музыкантов двух стран, участие североморцев в норвежском турнире по легомоделированию и даже обмен художественными выставками.

Во время поездки североморская делегация так же смогла ознакомиться с самыми разными сферами жизни норвежской коммуны, побывала в новой больнице Киркенеса, изучила систему водоснабжения и водоотведения города.