Североморск готов к встрече Нового года – будет красиво и шумно

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков возглавил заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Первым вопросом в повестке дня стояло обеспечение порядка в дни новогодних праздников.

На сегодняшний день возможность каких-либо чрезвычайных ситуаций в период новогодних выходных прогнозируется как минимальная. На усиленный режим работы переведут полицию. Единая дежурно-диспетчерская служба будет отслеживать изменения метеорологической обстановки. В Североморскую ЦРБ направлено предупреждение о необходимости подготовить к новогодним каникулам медицинский блок. Экстренные службы уже провели тренировки.

- Салют в новогоднюю ночь будет сильнее, выше и красивее, чем в предыдущие годы, - подчеркнул Владимир Евменьков. - Используется пиротехника очень высокого уровня. Предположительно, в радиусе полукилометра начнёт срабатывать сигнализация. Поэтому просьба к горожанам – быть готовыми к этому и не беспокоиться.

Кроме того, комиссия заслушала доклад представителя ОВД об итогах работы полиции за 11 месяцев и о деятельности Добровольной народной дружины.