Североморск готовится к Новому году, а вандалы разбили украшения на ёлке в п.Сафоново-1

По поручению главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова первый заместитель главы ЗАТО Андрей Сахаров провёл традиционный объезд флотской столицы. В рейде по городу и поселкам приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, представители администрации, коммунальных служб и управляющей компании. Основными темами объезда стали новогодние украшения в посёлках, обрушение фасада и ремонт подъездов жилых домов.

Рейд стартовал в п.Сафоново-1 с осмотра ёлки, огни на которой должны зажечься в ближайшие дни. Зеленой красавицей конструкцию, которая расположилась на новой площадке в Сафоново-1, назвать сложно. Как только подрядчик закончил украшать ветки, нашлись люди, которые сняли и разбили все шарики, до которых смогли добраться. Подрядной организации дана задача заполнить пустоты, украсить ёлку снова и сделать это нужно в кратчайшие сроки, марафон зажжения огней стартует уже в эти выходные.

В Североморске участники инспекционной поездки побывали во дворе дома № 4 по ул. Кирова. Жители прежде часто обращались с жалобами на разлетающийся вокруг контейнерной площадки мусор, управляющая компания приняла необходимые меры: ручная уборка производится трижды в день. Но из-за сильных ветров на открытом участке перед спуском к нижней части города, по мнению горожан, нужны другие меры. УК «СЖКХ» рассмотрит возможность перемещения площадки, разворота её от ветра, если позволит расположение сетей.

А жители дома № 6 по ул. Кирова обращались в администрацию ЗАТО г. Североморск по поводу обрушающегося фасада. Камни на головы жильцов падают из-под козырька крыши, для предотвращения травм уже был установлен расширенный козырёк подъезда.

- Управляющей компании необходимо провести обследование, устранить опасные сколы и предотвратить обрушение. Сделать всё, что возможно в этих климатических условиях. А работы по восстановлению лепнины запланировать на лето, - отметил первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров.

Финальная точка рейда – ул.Падорина, 33. В трёх из четырех подъездов завершился косметический ремонт: установлены новые почтовые ящики, покрашены стены, побелены потолки. Как отметил врио генерального директора УК «СЖКХ» Василий Ересь, остаётся надеяться, что жители дома будут относиться к обновлению внимательно и следить за общим имуществом.