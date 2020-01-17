Североморск готовится к традиционному крещенскому купанию

Праздник Крещение Господне североморцы отметят традиционным купанием в проруби. Купание в честь праздника будет организовано в ночь с 18 на 19 января с 0.00 до 4.00 в Загородном парке ЗАТО г.Североморск (район моста через реку Ваенга).

Ледяная прорубь будет специально оборудована трапами с поручнями и местами для переодевания и обогрева граждан. На месте проведения мероприятия для обеспечения безопасности граждан будут дежурить экстренные службы.

В случае изменения погодных условий купания могут быть отменены (прекращены)! После 4.00 место для купания будет закрыто.

Принимая решение о купании в проруби, граждане должны трезво оценивать физическую подготовку и состояние здоровья.

К месту купания и обратно будет курсировать автобус. Стоимость проезда 30 рублей.

График работы и маршрут движения автобуса ООО «Арктик-Транс» в Загородный парк и обратно (18-19.01.2020 г.)

1 рейс, отправление: 22.50 - конечная остановка «Авиагородок»; 22.55 - ул.Флотских строителей (детсад); 23.00 - конечная остановка «Ул.Комсомольская»; 23.02 - ул.Падорина (банк); 23.06 - конечная остановка «Ул.Полярная); 23.09 - ул.Падорина (маг. «Магнит»); 23.10 - ул.Советская (маг. «Евророс»); 23.12 - ул.Советская (ТЦ «Лев»); 23.14 - ул.Кирова; 23.16 - ул.Душенова (ЦДМ); 23.18 - ул.Душенова (гост. «Ваенга»); 23.20 - ул.Ломоносова (поликлиника); 23.22 - ул.Сивко (аптека) и 23.24 - ул.Корабельная (штаб), конечная «Загородный парк»

2 рейс, отправление в 00.00 - по тому же маршруту с теми же временными интервалами.

Отправление назад от Загородного парка в 1.00 и 2.00 по маршруту: ул.Корабельная, ул.Сивко, ул. Ломоносова, ул.Душенова, ул. Кирова, ул.Советская, ул.Полярная, ул.Падорина, ул.Комсомольская, ул. Флотских строителей, Авиагородок (конечная).