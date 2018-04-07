Североморск готовится отметить 67-летие

В администрации ЗАТО г.Североморск прошло совещание по подготовке к празднованию Дня города. 18 апреля Североморск отметит 67-ю годовщину с момента своего образования.

Традиционно в преддверии дня рождения Североморска в городе проводится множество различных мероприятий: досуговых, спортивных, историко-патриотических. Их организовывают учреждения культуры и образования флотской столицы. Так, горожане станут, например, участниками краеведческой игры «Город на скалах и сам как скала», смогут посмотреть на художественное творчество земляков на выставке «Роднополис» и послушать выступления учащихся школ искусств ЗАТО «Юные таланты – родному городу!»

19 апреля в ДК «Строитель» состоится торжественный вечер, в субботу в городском парке пройдёт народное гуляние. Предполагается, что по левой стороне аллеи до и после памятника Ленину развернутся торговые ряды, будут работать две шашлычные палатки – у входа и рядом с танцплощадками. На самой территории городского парка развлекательную программу предложат специалисты Центра досуга молодёжи.

В центре улицы Сафонова будет организован детский городок с аттракционами. Планируется устроить и выставку-продажу художественных полотен местных живописцев – «Североморский Арбат».

В период проведения массовых мероприятий будут дежурить все экстренные службы. Предполагается частичное перекрытие автомобильного движения в местах организации праздника.