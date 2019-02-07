Североморск готовится реализовать в этом году грандиозные планы развития ЗАТО

В администрации флотской столицы состоялся брифинг главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова. Главная тема - развитие ЗАТО. На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся летней дорожной ремонтной кампании, завершения реконструкции моста через реку Средняя Малая в пгт.Североморск-3, реализации программ благоустройства общественных и дворовых территорий «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование» - строительство спортивной площадки в пгт. Сафоново, обустройство танцплощадки в городском парке и новых детских площадок, капитальный ремонт дороги на ул.Советская и реконструкция трапа на ул.Сизова, а так же разработки проектно-сметной документации и строительства детского сада на 220 мест и школы на 1200 мест.

- 1 февраля состоялся конкурс на выделение муниципалитетам субсидий из областного бюджета на ремонт дорог местного значения в 2019 году. Мы грамотно составили заявку, обозначили наши возможности по софинансированию и в итоге получили субсидию почти в 36 млн рублей. Отмечу, что ЗАТО Североморск получил самую весомую сумму, - сказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. – К этим деньгам муниципалитет в качестве софинансирования добавляет свои 9 млн рублей, таким образом, общий бюджет летней ремонтной дорожной кампании – 45 млн рублей.

Начну с самых затратных объектов: не менее 20 млн рублей мы потратим на ремонт участков дороги в пгт.Североморск-3. 17 млн рублей запланированы на расходы по ремонту дорожного полотна и ливневой канализации на протяжении всей ул.Советской – от перекрестка с ул.Северная Застава до перекрестка с ул.Падорина. Так же в плане участок от ДК «Строитель» до перекрестка с ул.Падорина и участки дороги на автоподъезде к п.Малое Сафоново. По опыту мы понимаем, что в результате конкурсных процедур будет экономия денежных средств, которые мы направим на дополнительные ремонтные работы.

16 млн рублей выделено из бюджета Мурманской области на завершение реконструкции моста через реку Малую Среднюю в пгт.Североморск-3. К апрелю определится подрядчик, который все ремонтные работы должен будет окончить за лето 2019 года.