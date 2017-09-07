Североморск многим успел помочь - Ирина Норина

В Североморске в рамках проведения в Мурманске VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!», организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительством Мурманской области, в Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск состоялся круглый стол на тему: «Системная работа по социализации детей-инвалидов в ЗАТО г.Североморск».

В мероприятии приняли участие представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители органов законодательной и исполнительной власти ряда субъектов Российской Федерации, глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования Нина Шарова, североморцы - родители детей-инвалидов.

В приветственном слове глава администрации ЗАТО Ирина Норина с гордостью подчеркнула, что работа в данном направлении, на которое в последние годы стали все больше обращать внимания, в Североморске успешно ведётся с 1999 года: «Быть первопроходцем всегда не просто, но зато приятно, что ты это благое дело начал первым и многим людям уже успел помочь!».

Во время заседания на обсуждение были вынесены вопросы социализации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями в ЗАТО г.Североморск в условиях полустационарного социального обслуживания, пути и способы взаимодействия с различными структурами муниципалитета в решении задач реабилитации детей-инвалидов. Вниманию участников круглого стола представят проекты, направленные на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в учреждении.

С докладчиков по теме круглого стола выступили заведующая детской поликлиникой ЗАТО г.Североморск Ирина Боднарчук, начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Северомрск Нина Шарова, представители руководства и отделений КЦСОН.