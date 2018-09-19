Североморск открывает отопительный сезон в воскресенье

В интервью представителям средств массовой информации флотской столицы глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков заявил, что с 15.00 23 сентября начнётся подача тепла в жилищный фонд.

- По нормативам тепло обязаны подать в дома, если температура воздуха в течение пяти дней не выше 8 градусов, но понимая, что есть некоторое напряжение и люди с нетерпением ждут тепло в квартирах, мы, согласовав этот вопрос с ресурсоснабжающей организацией, решили начать отопительный сезон, - сказал Владимир Евменьков.