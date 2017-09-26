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Мурманская область. Арктика26.09.17 12:57

Североморск переходит под начало Владимира Евменькова

Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск единогласно избрали главой флотской столицы Владимира Васильевича Евменькова. 

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Депутатам предстояло принять решение по вопросу «Об избрании главы ЗАТО г.Североморск». С докладом по этому вопросу выступил и.о. главы ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

Напомним, 21 сентября прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов флотской столицы. Депутаты заслушали двух кандидатов на пост главы ЗАТО г.Североморск, которых определила конкурсная комиссия -  Владимира Васильевича Евменькова и Тимура Евгеньевича  Лапина.

Депутаты сегодня заслушали выступления кандидатов на пост главы ЗАТО г.Североморск. С подробной программой своей деятельности выступили Владимир Евменьков и Тимур Лапин, которые также ответили на многочисленные вопросы жителей. В выступлениях североморцев и депутатов прозвучали и наказы кандидатам на пост Главы ЗАТО, и слова поддержки, готовности к сотрудничеству.

После голосования, в ходе которого единогласно была поддержана кандидатура Владимира Евменькова, он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, и заявил, что программных выступлений больше не будет.

- Будем решать вопросы создания комфортных условий для жизни североморцев, браться за работу и решать поставленные задачи, - сказал Владимир Евменьков.   

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