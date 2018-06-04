Североморск-Полярный - состоялся 3-й профсоюзный автомотопробег

2 июня в Североморске с Приморской площади стартовал 3-й профсоюзный автомотопробег. В этом году участники посвятили его 285-летию Северного флота.

После торжественного митинга североморцы возложили цветы к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья» на Приморской площади. Далее участники пробега организованной колонной отправились в Город воинской славы, а также первую столицу Северного флота - Полярный.

В этом году в поездку из нынешней флотской столицы в первую отправилось 25 экипажей, 3 из которых мотоциклы, возглавившие колонну. Всего в пробеге приняли участие более 80 человек.

В посёлке Мишуково участники автомотопробега в Доме культуры «Междуречье» посмотрели музыкально-поэтическую композицию, подготовленную местными творческими коллективами.

В финальной точке маршрута - Полярном состоялся митинг, возложение цветов к мемориальному комплексу «Морская душа», коллективное фотографирование участников автомотопробега.