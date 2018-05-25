Мурманская область. Арктика25.05.18 07:30
Североморск посетила делегация Совета Федерации
ЗАТО г. Североморск с рабочим визитом вчера посетила делегация Совета Федерации, во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.
На Приморской площади представители Совета Федерации совместно с командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым и Главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым возложили цветы к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья».
В ходе визита во флотскую столицу парламентарии посетили боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, побывали в музее морской авиации в поселке Сафоново.
Комментарии
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Юрий
23.05.18 11:49
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Сергей
23.05.18 02:01
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