Североморск посетила делегация Совета Федерации

ЗАТО г. Североморск с рабочим визитом вчера посетила делегация Совета Федерации, во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

На Приморской площади представители Совета Федерации совместно с командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым и Главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым возложили цветы к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья».

В ходе визита во флотскую столицу парламентарии посетили боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, побывали в музее морской авиации в поселке Сафоново.