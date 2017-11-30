Североморск проголосовал за лыжню в Городском парке

Большинство североморцев, принявших участие в опросе на тему: «Нужна ли лыжня в Городском парке», высказались «за» её обустройство. По информации председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск Александра Савченко, финансирование на эти цели выделено.

До нового года в Городском парке будут проведены работы по очистке территории, прореживанию деревьев на месте будущей лыжни, прокладыванию мостков через ливневые канализации и подсвечиванию лыжной трассы.

Вопрос дальнейшего благоустройства этой территории, а именно работы по отсыпке, установке освещения и устройства пешеходной зоны для прогулок в летнее время сейчас вынесен на голосование в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Если североморцы вновь выскажутся «ЗА», на благоустройство территории выделят дополнительное финансирование и работы будут продолжены.

Напомним, лыжня пройдёт по периметру ограждения Городского парка в его старой части и составит порядка 1 км.