Североморск стал площадкой для проведения областного семинара-тренинга для начинающих волонтёров

Организовали и провели обучение Евгения Чибис и москвичка Алёна Савюк. В центре досуга молодёжи флотской столицы гостей встречал координатор волонтерского корпуса в ЗАТОг. Североморск Эдуард Миронов. Участие в семинаре приняли представители 12 волонтерских движений ЗАТО.

Ребята были распределены на 8 команд, они попробовали составить и презентовать проекты об основных направлениях волонтёрского движения. Позже самые интересные из них планируется реализовать в Североморске.

Куратор проекта Евгения Чибис отметила важность возрождения добровольческого движения в регионе:

- Как минимум, это альтернативное времяпровождение для ребят, причём в активном действии. Быть более милосердным важно для каждого из нас - и для ребёнка, и для взрослого. Темы, которые сегодня предлагались для проработки - защиты животных и окружающей среды, здорового образа жизни, инклюзии. Каждая тема важна, и трогает каждого по-своему.

Евгения Чибис отметила, что направлений волонтёрской деятельности много, и каждая организация занимает определенную нишу: одни участвуют в субботниках, другие помогают ветеранам. Все направления важны.