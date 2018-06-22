В День памяти и скорби Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Долина Слава – визитная карточка региона, но там такой бардак!
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Мурманская область. Арктика22.06.18 10:17

Североморск стал самым северным городом, в котором состоялось мотошествие «Дороги Победы - Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часов утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоялась  мемориальная акция «Свеча памяти». В акции приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации ЗАТО г.Североморск и Совета депутатов, командования Северного флота, члены общественной организации «Дети войны», патриотического движения «Юнармия», волонтерского движения, поисковых отрядов, жители города.

Участники акции провели митинг, зажгли поминальные свечи, возложили цветы и венки к стелле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

Огонь для проведения акции в Североморске доставили из Александро-Невской Лавры (г.Санкт-Петербург) мотоциклисты клуба «Ночные волки».

Мотошествие по городам воинской славы «Дороги Победы – Свеча памяти» прошло от Москвы до Североморска через города Ржев, Псков, Санкт-Петербург, Кандалакшу, Мурманск. Североморск стал самым северным городом, в котором состоялось мотошествие клуба «Ночные волки».

10-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби пройдет сегодня в России, ближнем и дальнем зарубежье. В тысячах городов и населенных пунктов у мемориалов и памятных захоронений соберутся сотни тысяч людей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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