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Мурманская область. Арктика16.09.18 10:35

Североморск тепло принял экипаж учебного корабля «Перекоп», котрый впервые совершившил переход по Северному морскому пути

В Североморск вчера прибыл учебный корабль «Перекоп», впервые в своей истории совершивший переход по Северному морскому пути из Владивостока в Североморск. На его борту находятся курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и владивостокские нахимовцы, которые проходили морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил уникальность первого похода УК «Перекоп» по арктическим морям, который навсегда останется в памяти его участников.

«Символично, что в Восточно-Сибирском море состоялась встреча «Перекопа» с отрядом боевых кораблей Северного флота, которые принимают участие в манёврах «Восток-2018», – отметил начальник штаба флота.

В Североморске курсантов-тихоокеанцев и нахимовцев сменят курсанты Военно-морского политехнического института. Для всех будущих офицеров на Северном флоте организована культурно-просветительская программа с посещением военно-морского музея флота в Мурманске и его филиалов в гарнизонах Североморск и Сафоново, а также памятных мест.

После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Перекоп» продолжит поход по плану проведения морской практики курсантов.

Как сообщает пресс-служба СФ, учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» начал свой поход 1 марта из Кронштадта. На борту корабля кроме 200 членов экипажа находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских вузов Петербурга.

Первым портом захода на маршруте стал Севастополь, база Черноморского флота России. Затем через Суэцкий канал «Перекоп» вышел в Красное море и Индийский океан, пересек экватор, посетил с деловыми визитами порт Коломбо на Шри-Ланке, столицу Индонезии Джакарту и Порт-Морсби в Папуа – Новая Гвинея. Это был первый официальный заход российского военного корабля в истории этого государства Океании после провозглашения его независимости.

В начале мая «Перекоп» принял участие в международных морских учениях «Комодо-2018», в ходе которых отрабатывались элементы совместного маневрирования и спасательных действии с ВМС Китая, Индонезии и других государств.

3 июня учебный корабль с Балтики встречали жители Владивостока. В дальневосточном порту произошла смена курсантов – петербуржцы отправились домой на самолете, а их места в кубриках заняли учащиеся Тихоокеанского ВМУ имени адмирала Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища.

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