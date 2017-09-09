Североморск встречает экипаж БДК «Александр Отраковский», который выполнил задачи межвидового учения на Таймыре

В главную базу Северного флота – Североморск – прибыл большой десантный корабль «Александр Отраковский», выполнивший задачи межвидового тактического учения сил и войск СФ по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

Доклад командира корабля капитана 2 ранга Евгения Алексеева о выполнении поставленных задач принял заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. От лица командования флота он поздравил военных моряков с возвращением в родную базу, отметил профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач, пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке.

Североморцы выразили готовность к новым походам после пополнения запасов и кратковременного отдыха.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее в губе Печенга Баренцева моря экипаж десантного корабля осуществил высадку техники и личного состава подразделений армейского корпуса Северного флота и воздушно-десантных войск, принимавших участие в межвидовом тактическом учении.