Североморск встретил участников комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа

Сегодня в главную базу Северного флота Североморск вернулось спасательное буксирное судно «Алтай» с личным составом комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа. На пирсе участников экспедиции приветствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил их с успешным выполнением поставленных задач и возвращением в базу.

Как отметил командующий Северным флотом, проведение комплексных экспедиций Северного флота совместно с Русским географическим обществом стало хорошей традицией, которая обязательно будет продолжена в дальнейшем. «Тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях», – подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев.

Комплексная экспедиция на Землю Франца-Иосифа была проведена Северным флотом во взаимодействии с Русским географическим обществом и национальным парком «Русская Арктика». Она началась 15 августа с выходом из базы спасательного буксирного судна «Алтай» и проходила в Баренцевом и Карском морях в районе островов архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. За 44 дня участники экспедиции совершили более 20 высадок на арктические острова. Они подтвердили образование 5 новых островов, вышедших из-под ледника возле Новой Земли, и обнаружили «превращение» полуострова в остров на Земле Франца-Иосифа. Гидрографы провели комплекс исследований и промеров, в результате которых была определена максимальная глубина Баренцева моря. Она составила 632 метра.

Комплексная экспедиция была проведена в год 90-летия первого подъёма флага СССР (30 августа 1929 г.) и 105-летия первого подъёма флага России над архипелагом Земля Франца Иосифа (экспедиция капитана 1 ранга Исхака Ислямова). Этим датам был посвящён ряд историко-патриотических акций, которые провели североморцы на островах архипелага. В частности, были установлены Государственные флаги России на утесе Луначарского острова Гукера, мысе Флора острова Нортбрук и мысе Флигели острова Рудольфа.

В ходе экспедиции получены уникальные данные по гляциологии, биологии, экологии и истории освоения арктических архипелагов. Участники экспедиции также выполнили комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктического архипелага, частично повторили маршруты первопроходцев: Юлиуса Пайера 1874 года и Фредерика Джексона 1897 года, а также провели ряд исторических экспериментов.

Как сообщает пресс-служба СФ, завершившая комплексная экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа стала второй по счету для Северного флота. По итогам первой экспедиции, совершенной в прошлом году на архипелаг Новая Земля, Северный флот получил национальную премию в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» в номинации «Путешествия и экспедиции».